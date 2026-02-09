"هيئة الأسرى": قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

02:41 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ثائر شريتح، الاثنين، إن حجم الجريمة داخل السجون الإسرائيلية في تزايد مستمر، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من الشعب الفلسطيني.





وأضاف شريتح أن قرار مصلحة السجون الإسرائيلية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يهدد كل الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



وأشار إلى أن إقرار قانون الإعدام وتطبيقه على الأرض داخل سجون الاحتلال يشكل قلقا كبيرا وتهديدا خطيرا على حياة الأسرى الفلسطينيين، كما يمثل إنكارا لحقوقهم الإنسانية.



وأكد شريتح أن الهيئة تواصل مخاطبة المجتمع الدولي بشكل دائم من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني والتحذير من تبعات الصمت الدولي والخذلان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعلية لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصلحة السجون بدأت، خلال الأيام الأخيرة، استعدادات خاصة لتنفيذ قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، والذي أُقر في القراءة الأولى في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).



