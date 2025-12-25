هيئة الأسرى: منظومة إسرائيلية متكاملة تقوم على جرائم التعذيب الممنهج بحق الأسرى

وقالت المؤسستان في إحاطة اليوم الخميس: "تناول واقع أكثر من (9300) معتقل في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون الأول الجاري، أن عمليات التدمير الممنهجة تتم عبر أساليب وسياسات جرى ترسيخها على نحو غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأوضحت، أن جميع الإفادات التي أدلى بها المعتقلون، تعكس تصاعدًا متواصلًا في عمليات التعذيب بحقهم، وارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة حملات القمع المنظمة التي تنفذها وحدات خاصة مدججة بالسلاح.
وذكرت، أن عمليات القمع شكّلت إحدى أبرز السياسات التاريخية التي مارستها منظومة معتقلات الاحتلال؛ بهدف فرض مزيد من السيطرة والرقابة على المعتقلين والمعتقلات، مشيرة إلى أن هذه العمليات لم يسلم منها أي أسير، وتسببت في غالبيتها بإصابات متفاوتة، ولا سيما الكسور، خاصة في الأضلاع.
وخلال شهر كانون الأول، وثقت الهيئة والنادي عبر طواقمهما القانونية العديد من الإفادات المرتبطة بعمليات القمع الممنهجة، بما في ذلك تلك التي استهدفت النساء المعتقلات والأطفال.
وأشارت إلى أن منظومة المعتقلات حرمت آلاف المعتقلين من حقهم في العلاج، والتعمد في فرض ظروف احتجاز قاسية تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية، سواءً عبر سياسة التجويع، أو من خلال الاستمرار في فرض بيئة تسهم في انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة.
وأضافت: "تُشكّل سياسة التجويع إحدى أخطر وأبرز السياسات التي فرضتها منظومة المعتقلات على المعتقلين منذ بداية حرب الإبادة؛ إذ تحولت أجسادهم إلى شهادات حية على حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن عمليات التجويع الممنهجة، بمن فيهم النساء والأطفال".
إلى جانب ذلك، شهدت المعتقلات تفشي العديد من الأمراض، وفي مقدمتها مرض الجرب، الذي انتشر على نطاق واسع نتيجة انعدام الإجراءات والأدوات اللازمة للحفاظ على النظافة الشخصية، فضلًا عن حالة الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين.
تُنفّذ سلطات الاحتلال عمليات قمع بشكل شبه يومي تستهدف الأقسام والغرف، وتترافق مع رش الغاز، والضرب المبرح، واستخدام الرصاص المطاطي، والصعق الكهربائي، والحرمان من النوم، إضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية والهراوات، وغالبًا ما تُنفّذ هذه العمليات خلال ساعات الفجر أو منتصف الليل.
وطالبت المؤسستان بتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات ضد المعتقلين، وتعليق أشكال التعاون كافة مع الاحتلال حتى امتثاله الكامل للقانون الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة
-
تفاهمات بين أميركا والوسطاء لفتح معبر رفح
-
الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتحام في الضفة والقدس
-
الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"
-
إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة بقداس منتصف الليل ببيت لحم
-
الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة الغربية
-
شهيد و 9 جرحى بنيران الاحتلال في جباليا وخان يونس
-
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة