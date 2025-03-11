هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية ان إسرائيل تسعى في إطار محادثات الدوحة إلى تطبيق خطة ويتكوف وتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما.

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وأضافت ان إسرائيل مستعدة لبحث إطلاق سراح الأسرى على مراحل وليس دفعة واحدة لرفضها بحث إنهاء الحرب.