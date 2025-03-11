هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

وأضافت ان إسرائيل مستعدة لبحث إطلاق سراح الأسرى على مراحل وليس دفعة واحدة لرفضها بحث إنهاء الحرب.
وتابعت "وفق مصادر، إسرائيل تقترح إطلاق سراح 10 أسرى أحياء اليوم الأول والبقية آخر يوم".
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