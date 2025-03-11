 
الثلاثاء 2025-03-11 10:18 م
 

هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم
نتنياهو
 
الثلاثاء، 11-03-2025 10:03 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية ان إسرائيل تسعى في إطار محادثات الدوحة إلى تطبيق خطة ويتكوف وتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما.

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وأضافت ان إسرائيل مستعدة لبحث إطلاق سراح الأسرى على مراحل وليس دفعة واحدة لرفضها بحث إنهاء الحرب.


وتابعت "وفق مصادر، إسرائيل تقترح إطلاق سراح 10 أسرى أحياء اليوم الأول والبقية آخر يوم".

 
 
gnews

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