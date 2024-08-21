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هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع بلينكن ونتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن
الأربعاء، 21-08-2024 12:43 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدما بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة".

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وأضافت أن الخلافات بشأن القضايا العالقة لم تحل رغم التصريحات الأميركية المتفائلة.

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