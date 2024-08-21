هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع بلينكن ونتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدما بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة".

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