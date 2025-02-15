هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية

وذكرت الهيئة أن زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإسرائيل ستركز على ضرورة بدء بحث المرحلة الثانية من الصفقة.
من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن فريق المفاوضات ومسؤولي الأمن يرون ضرورة إكمال المرحلة الأولى من الصفقة، ويطالبون ببدء مفاوضات المرحلة الثانية كي لا ينهار الاتفاق.
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