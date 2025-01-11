هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أميركية تفاصيل الصفقة

الوكيل الإخباري- افادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية مطلعة ان الصفقة الحالية أفضل ما يمكن لحماس رؤيته، وهي معقولة لكل الأطراف.

اضافة اعلان



وأضافت ان "الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل وتضمن إعادة كل الأسرى".



وبينت "التعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق".



وتابعت "سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة إلى القتال".