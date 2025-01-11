هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أميركية تفاصيل الصفقة

وأضافت ان "الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل وتضمن إعادة كل الأسرى".
وبينت "التعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق".
وتابعت "سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة إلى القتال".
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