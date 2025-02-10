هيئة البث الإسرائيلية: حماس تريد أن تتصرف إسرائيل بشكل مختلف

واضافت ان المحادثات مع حماس أمس جرت فقط عبر قطر في محاولة فاشلة لمنع أزمة.
وبينت ان مصادر في الدول الوسيطة أعربت عن غضبها إزاء تأجيل إسرائيل المحادثات بشأن المرحلة الثانية.
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