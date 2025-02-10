هيئة البث الإسرائيلية: حماس تريد أن تتصرف إسرائيل بشكل مختلف

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة ان حماس تدق أجراس الإنذار في محاولة لدفع إسرائيل للتصرف بشكل مختلف.

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واضافت ان المحادثات مع حماس أمس جرت فقط عبر قطر في محاولة فاشلة لمنع أزمة.