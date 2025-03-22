هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الآلاف يتظاهرون رفضا لإقالة رئيس الشاباك

10:19 م

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء إسرائيل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك ويتجهون نحو مظاهرة عائلات المحتجزين في غزة. اضافة اعلان





وأضافت أن الشرطة بدأت تفريق المتظاهرين في القدس بعد إغلاقهم مفترقا حيويا.