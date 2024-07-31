هيئة البث الإسرائيلية: هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697989 الوكيل الاخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجواء الإيرانية. اقرأ أيضاً إيران تتوعد.. دماء هنية لن تذهب هدرا آخر فيديو لإسماعيل هنية قبل اغتياله-شاهد مستشار هنية: ما جرى استهداف مباشر وإيران ستعلن عن تفاصيله ايران: هنية كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران أول تعليق من الحوثيين بعد استشهاد إسماعيل هنية عباس يدين اغتيال هنية كيف تم اغتيال الشهيد اسماعيل هنية؟ نتنياهو يوجّه بعدم التعليق على اغتيال هنية دعوات للإضراب العام والتظاهر بفلسطين