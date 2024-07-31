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هيئة البث الإسرائيلية: هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
الأربعاء، 31-07-2024 09:44 ص

 

الوكيل الاخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية استهدف بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجواء الإيرانية.
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