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هيئة البث الإسرائيلية: يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء

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جانب من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة
الأحد، 19-01-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأنه يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء الدوليين.

وذكرت "القناة 12" العبرية أن إسرائيل "استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم."

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RT

 
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