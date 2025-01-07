هيئة البث الإسرائيلية: 826 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة وصل إلى 826 ضابطا وجنديا. اضافة اعلان





من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا من لواء ناحال قتلا وأصيب آخرون بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.



وأوضحت صحيفة هآرتس أن مقتل الضابط والجندي كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.