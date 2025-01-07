 
الثلاثاء 2025-01-07 02:00 ص
 

هيئة البث الإسرائيلية: 826 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 07-01-2025 01:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة وصل إلى 826 ضابطا وجنديا.اضافة اعلان


من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا من لواء ناحال قتلا وأصيب آخرون بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة هآرتس أن مقتل الضابط والجندي كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

تعبيرية

عربي ودولي واشنطن تحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان

ارشيفية

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: 826 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب

دجاجة

عربي ودولي الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

جلسة لمجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

ارشيفية

فلسطين شبان يستهدفون مركبات مستوطنين قرب نابلس

جانب من اللقاء

أخبار محلية وفد من الإدارة المحلية يطلع على المبادرات الملكية المنفذة في دير أبي سعيد

تعبيرية

عربي ودولي تأخير رحلات الطيران في مطارات الولايات المتحدة وكندا بسبب الأحوال الجوية



 




الأكثر مشاهدة