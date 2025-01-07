هيئة البث الإسرائيلية: 826 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا من لواء ناحال قتلا وأصيب آخرون بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة هآرتس أن مقتل الضابط والجندي كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.
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