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هيئة البث الاسرائيلية: الوفد المفاوض لن يبحث المرحلة الثانية من الصفقة

نتنياهو
نتنياهو
الأحد، 09-02-2025 11:15 م

الوكيل الإخباري-  قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر ان الوفد المفاوض مخول ببحث المرحلة الأولى للصفقة دون الثانية بسبب معارضة نتنياهو.

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وأضافت ان بدء المفاوضات على المرحلة الثانية للصفقة مرتبط باجتماع الحكومة المصغرة المقرر بعد يومين.

 

 

 
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