هيئة البث: وفد إسرائيلي إلى الدوحة السبت لاستكمال مفاوضات غزة

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان رئيس الشاباك وجه بدعم المفاوضين لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة والاستعداد لمرحلة ثانية.

اضافة اعلان



وأضافت ان من المقرر أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة يوم السبت لاستكمال مفاوضات غزة.