هيئة البث: وفد إسرائيلي إلى الدوحة السبت لاستكمال مفاوضات غزة

وأضافت ان من المقرر أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة يوم السبت لاستكمال مفاوضات غزة.
وبينت ان من المتوقع أن تتسلم إسرائيل غدا الجمعة قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم.
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