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هيئة البث: وفد إسرائيلي إلى الدوحة السبت لاستكمال مفاوضات غزة

نتنياهو
نتنياهو
الخميس، 06-02-2025 09:38 م

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان رئيس الشاباك وجه بدعم المفاوضين لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة والاستعداد لمرحلة ثانية.

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وأضافت ان من المقرر أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة يوم السبت لاستكمال مفاوضات غزة.


وبينت ان من المتوقع أن تتسلم إسرائيل غدا الجمعة قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم.

 
gnews

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