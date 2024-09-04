 
الأربعاء 2024-09-04 04:20 م
 

 

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل التنكيل بالأسرى

سجن إسرائيلي
سجن إسرائيلي
الأربعاء، 04-09-2024 01:27 م

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية -اليوم الأربعاء- بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أطفال وأسرى سابقون.

اضافة اعلان


وأكدت الهيئة أن وضع الأسرى في سجون الاحتلال ما زال سيئا، مع استمرار العقوبات الانتقامية والتهديدات المستمرة، إذ تشن إدارة سجون الاحتلال حربا نفسية وجسدية على الأسرى تحت ذرائع وهمية وبلا مبررات.


وأضافت أن الاحتلال يواصل ممارسات التنكيل والتعذيب والحرب الانتقامية بحق الأسرى في سجن النقب.

 
gnews

أحدث الأخبار

m

تكنولوجيا التسجيل عبر تطبيق العاب 1xBet المغرب، أفضل تطبيق العاب اونلاين عربي

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

تطبيق انستغرام

تكنولوجيا تتعلق بالـ"ستوري" .. ميزة جديدة لعشاق إنستغرام

عصير شمندر

فيديو منوع لهذه الأسباب عليك شرب عصير الشمندر

شرطة الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين 33 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة

تعبيرية

فيديو منوع أسوء ثلاث عادات تدمر الوجه

من المصدر

منوعات كويكب يصطدم بالأرض عصر اليوم‏ الأربعاء

فيلم "يوم 13"

فن ومشاهير "يوم 13" يتصدر قائمة نتفليكس في مصر



 


الأكثر مشاهدة