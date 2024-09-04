هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل التنكيل بالأسرى

وأكدت الهيئة أن وضع الأسرى في سجون الاحتلال ما زال سيئا، مع استمرار العقوبات الانتقامية والتهديدات المستمرة، إذ تشن إدارة سجون الاحتلال حربا نفسية وجسدية على الأسرى تحت ذرائع وهمية وبلا مبررات.
وأضافت أن الاحتلال يواصل ممارسات التنكيل والتعذيب والحرب الانتقامية بحق الأسرى في سجن النقب.
-
أخبار متعلقة
-
33 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة
-
حماس: توابيت جديدة للأسرى بكل يوم إضافي لنتنياهو في حكم إسرائيل
-
إعلام إسرائيلي: الجيش سينسحب من فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة
-
الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
-
فيلق القدس: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا
-
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة
-
لبيد يهاجم حكومة نتنياهو