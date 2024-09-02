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هيئة عائلات الأسرى تطالب بإلغاء قرار البقاء بمحور فيلادلفيا

نتنياهو يتمسك بشرط بقاء الجيش على محور فيلادلفيا
نتنياهو يتمسك بشرط بقاء الجيش على محور فيلادلفيا
الإثنين، 02-09-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري- طلبت هيئة عائلات الأسرى من المستشارة القضائية للحكومة إلغاء قرار الكابنيت بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا.

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وتُصرّ إسرائيل على استمرار سيطرتها العسكرية على محوري فيلادلفيا ونتساريم، في حين تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

 
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