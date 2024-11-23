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هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين يقومون بجولة في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية
جندي إسرائيلي قرب مستوطنين يقومون بجولة في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية
السبت، 23-11-2024 04:02 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.اضافة اعلان


وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.

وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.

وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

الجزيرة
 
gnews

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