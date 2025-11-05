هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيًّا نفّذها الإسرائيليون في تشرين أول

12:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752624 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2350 اعتداء، خلال تشرين أول الماضي، في استمرار "لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته". اضافة اعلان





وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1584 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 766 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة بـ542 اعتداء ونابلس بـ412 اعتداء والخليل بـ401 اعتداء.



وبيّن شعبان أن الاعتداءات تنوّعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وحرق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تُغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الأمن"، بينما يجري تمكين المستوطنين من التوسع داخلها.



وقال إن هذه الانتهاكات المتصاعدة تؤكد أن ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل منهجية منظّمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض نظام استيطاني عنصري متكامل.



محاولة إقامة 7 بؤر استعمارية جديدة



وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 7 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع تشرين أول الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة 3 بؤر استعمارية على أراضي محافظة الخليل، و4 بؤر في محافظة نابلس. وأكد شعبان أن تصاعد عمليات محاولة إقامة البؤر الاستيطانية في المرحلة الأخيرة لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استيطاني يحظى بكافة الخدمات.



الاستيلاء على 245 دونمًا من أراضي الفلسطينيين



وقال شعبان إن سلطات الاحتلال استولت في تشرين أول المنصرم على ما مجموعه 244.816 دونمًا من أراضي الفلسطينيين من خلال ثلاثة عشر "أمرًا عسكريًّا" لوضع اليد لأغراض عسكرية، هدفت لإنشاء مناطق عازلة حول مستوطنات في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وسلفيت وطولكرم، إضافة لإنشاء أسيجة شائكة وطرق استيطانية جديدة، وجرى تخصيص في بعض هذه الأوامر مساحات معلنة كأراضي دولة، وجرى تعديل أوامر سابقة صدرت في العامين 2005 و2006 من خلال إضافة مساحات لها من أجل إحكام إغلاق مستوطنات وفق مسميات المناطق العازلة.



هدم 28 منشأة والإخطار بهدم 30 أخرى



وأشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين أول الماضي 25 عملية هدم طالت 28 منشأة، بينها 15 منزلًا مأهولًا، و2 منزل غير مأهول، و11 منشأة زراعية، تركزت في محافظات طوباس بـ7 منشآت ومحافظة سلفيت بـ4 منشآت ثم محافظة الخليل بهدم 3 منشآت.



وبيّن شعبان أن سلطات الاحتلال وزّعت 30 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تُترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل بـ20 إخطارًا و8 إخطارات في القدس وإخطار واحد في كل من بيت لحم وجنين.



دراسة 19 مخططًا هيكليًا للمستوطنات



وأضاف شعبان أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في تشرين أول المنصرم 19 مخططًا هيكليًا لصالح مستوطنات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 12 مخططًا لمستوطنات الضفة و7 مخططات لصالح مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.



وأضاف أن هذه الجهات صادقت على 8 مخططات هيكلية لمستوطنات الضفة (بما فيها نشر المصادقة على مخططين يخصان مشروع E1)، وأودعت 4 مخططات أخرى، وصادقت من خلال ذلك على بناء 3524 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تُقدّر بـ2233.138 دونمًا.



في حين صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخططين وأودعت للمصادقة اللاحقة 5 مخططات تخص مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 1205 وحدات استيطانية، كان ذلك على مساحة تُقدّر بـ28.549 دونمًا من أراضي الفلسطينيين.