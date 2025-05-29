واشنطن: إسرائيل وافقت على خطتنا لوقف إطلاق النار وحماس ما تزال تدرسها

09:15 م

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الوكيل الإخباري- قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن إسرائيل وافقت على الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن حركة حماس لم تقبل بالمقترح بعد. اضافة اعلان





وذكرت ليفيت، أن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار ما تزال مستمرة.



وأكدت مصادر فلسطينية أن حماس لم تسلم أية ردود ومازالت تدرس المقترح، وفق مراسل المملكة.



وذكرت وسائل إعلان إسرائيلية الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.



وأعلنت حركة حماس الخميس، تسلمها مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقالت الحركة في بيان مقتضب على منصة تيليغرام إنها تسلمت هذا المقترح من الوسطاء، مضيفة أنها "تقوم بدراسته بمسؤولية، وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".



ولم تعلن الحركة في بيانها تفاصيل المقترح؛ لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أنباء عن شكله، إذ نقل إعلام إسرائيلي عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الاقتراح الجديد الذي قدمه ويتكوف يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18جثة مقابل ستين يوما من وقف إطلاق النار.



وسرت أنباء أخرى تفيد بأن المقترح الجديد ينص على "إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم السابع من تنفيذ الاتفاق".