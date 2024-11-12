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واشنطن بوست: مسؤولون دوليون يتحدثون عن صعوبة الأوضاع بغزة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 07:13 م

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ان الوضع في شمال غزة يزداد سوءا ويتجاوز الخيال.

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وبينت نقلا عن مسؤولين إنسانيين انه لم تدخل أي مساعدات إلى شمال غزة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 14 من الشهر نفسه.


وأشارت الصحيفة نقلا عن الأمم المتحدة ان إسرائيل ترفض إدخال شاحنات مساعدات مغلقة رغم عدم تشكيلها أي تهديد.

 
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