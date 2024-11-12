واشنطن بوست: مسؤولون دوليون يتحدثون عن صعوبة الأوضاع بغزة

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ان الوضع في شمال غزة يزداد سوءا ويتجاوز الخيال.

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وبينت نقلا عن مسؤولين إنسانيين انه لم تدخل أي مساعدات إلى شمال غزة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 14 من الشهر نفسه.