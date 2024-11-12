واشنطن بوست: مسؤولون دوليون يتحدثون عن صعوبة الأوضاع بغزة

وبينت نقلا عن مسؤولين إنسانيين انه لم تدخل أي مساعدات إلى شمال غزة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 14 من الشهر نفسه.
وأشارت الصحيفة نقلا عن الأمم المتحدة ان إسرائيل ترفض إدخال شاحنات مساعدات مغلقة رغم عدم تشكيلها أي تهديد.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال نابلس
-
إسرائيل اليوم: سنحصل على حكومة الأحلام مع إدارة ترمب
-
استهداف فلسطينيين ينتظرون المساعدات شمال غرب مدينة غزة
-
توقف عمل مطار بن غوريون لمدة نصف ساعة بسبب القصف
-
مصر تدين تصريحات سموتريتش وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي
-
سلوفينيا: إسرائيل تحاول علنا تدمير مؤسسات الأمم المتحدة
-
النيابة العامة ترفض طلب نتنياهو في قضية الفساد الكبرى
-
القسام تعلن عن قنص جندي واستهداف قوة راجلة بجباليا