واشنطن تؤكد معارضتها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة

واستنادا إلى صور التقطتها أقمار صناعية، قالت نيويورك تايمز إنها رصدت في وسط قطاع غزة تسريعا لأعمال بناء هذه القاعدة بالتوازي مع هدم أكثر من 600 مبنى في المنطقة، مما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء أمدا طويلا في القطاع.
وتعليقا على التقرير، قال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل أكثر من عام عن معارضته لأي وجود إسرائيلي دائم في غزة.
وقال باتيل خلال مؤتمر صحفي إنه إذا كانت معلومات نيويورك تايمز "صحيحة، فمن المؤكد أن هذا الأمر يتعارض مع عدد من المبادئ التي حددها الوزير بلينكن".
وأضاف "لا يمكن أن يحصل تقليص للأراضي في غزة. وفوق ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم".
الجزيرة
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