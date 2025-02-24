واشنطن تدعم قرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى، بسبب ما وصفه بالانتهاكات المتكررة من جانب حركة حماس.
في المقابل، اعتبرت حماس أن ذريعة الاحتلال بأن مراسم تسليم الأسرى مهينة ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق.
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