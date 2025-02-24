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واشنطن تدعم قرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 24-02-2025 02:23 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض في بيان دعمه قرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني.اضافة اعلان


وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى، بسبب ما وصفه بالانتهاكات المتكررة من جانب حركة حماس.

في المقابل، اعتبرت حماس أن ذريعة الاحتلال بأن مراسم تسليم الأسرى مهينة ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق.
 
gnews

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