واشنطن تطلب معلومات بشأن ضربة إسرائيلية قرب مستشفى ببيروت

09:31 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها طلبت من إسرائيل معلومات بشأن الضربة قرب مستشفى في بيروت. اضافة اعلان





وأضافت "سنستمر في الضغط على إسرائيل لفتح مزيد من المعابر إلى غزة"، وفق تعبيرها.