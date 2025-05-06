واشنطن تغلق مكتبا منفصلا في القدس للشؤون الفلسطينية

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن الوزير ماركو روبيو "قرر أن يدمج في شكل كامل مسؤوليات مكتب الشؤون الفلسطينية مع أقسام أخرى في سفارة الولايات المتحدة".
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