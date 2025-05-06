الثلاثاء 2025-05-06 11:24 م
 

واشنطن تغلق مكتبا منفصلا في القدس للشؤون الفلسطينية

القدس
القدس
 
الثلاثاء، 06-05-2025 10:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت ادارة الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستغلق مكتبا مستقلا في القدس للشؤون الفلسطينية، في إجراء رمزي الى حد بعيد لكنه يحظى بتأييد إسرائيل.اضافة اعلان


وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن الوزير ماركو روبيو "قرر أن يدمج في شكل كامل مسؤوليات مكتب الشؤون الفلسطينية مع أقسام أخرى في سفارة الولايات المتحدة".
 
gnews

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