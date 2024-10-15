واشنطن تمهل إسرائيل شهرا لتحسين الوضع الإنساني في غزة
الثلاثاء، 15-10-2024
05:40 م
https://www.alwakeelnews.com/story/706525
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الوكيل الإخباري-
نقل موقع أكسيوس عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن القول إنّ إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة تفاديا لإجراءات قانونية ذات صلة بالمساعدات العسكرية الأميركية.
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وأفاد أحد مراسلي أكسيوس في منشور على (إكس) بأنهما قالا في رسالة في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى نظيريهما الإسرائيليين "نكتب الآن للتأكيد على القلق العميق لدى الحكومة الأميركية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لتغيير هذا المسار" .