واشنطن تمهل إسرائيل شهرا لتحسين الوضع الإنساني في غزة

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن القول إنّ إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة تفاديا لإجراءات قانونية ذات صلة بالمساعدات العسكرية الأميركية.

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