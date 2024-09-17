 
الثلاثاء 2024-09-17 01:41 ص
 
 

واشنطن: نواصل العمل لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الدمار في غزة | من المصدر
غزة
الثلاثاء، 17-09-2024 01:03 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، إن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

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وأضاف للصحفيين أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ عدة أسابيع.


وأردف أن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للوصول إلى اتفاق نهائي.

 
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جانب من الدمار في غزة | من المصدر

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