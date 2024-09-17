واشنطن: نواصل العمل لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف للصحفيين أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ عدة أسابيع.
وأردف أن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للوصول إلى اتفاق نهائي.
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