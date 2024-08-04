والا: الشاباك يُعدّ مخبأ القيادة تحت الأرض ليتحصن به نتنياهو

من جهتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هناك تقديرات بأن إيران تمتلك صواريخ باليستية متطورة جدا قد تهاجم بها إسرائيل منها شهاب 3 وخيبر شكن.
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