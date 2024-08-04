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والا: الشاباك يُعدّ مخبأ القيادة تحت الأرض ليتحصن به نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو




 

الأحد، 04-08-2024 05:30 م

 الوكيل الإخباري - قال موقع والا الإسرائيلي إن جهاز الشاباك يُعدّ مخبأ القيادة تحت الأرض بالقدس ليتحصن به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة الأمن، وسط ترقب هجوم إيراني.


من جهتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هناك تقديرات بأن إيران تمتلك صواريخ باليستية متطورة جدا قد تهاجم بها إسرائيل منها شهاب 3 وخيبر شكن.

gnews

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