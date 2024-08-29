والد أبو شجاع: استشهاد ابني لن يوقف مقاومة الاحتلال

وأضاف أن استشهاد ابنه لن يوقف مقاومة الاحتلال مشيرا إلى ان ابنه قضى من حياته 5 سنوات في معتقلات الاحتلال وفور خروجه أسس كتيبة طولكرم.
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