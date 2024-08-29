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والد أبو شجاع: استشهاد ابني لن يوقف مقاومة الاحتلال

أبو شجاع
أبو شجاع
الخميس، 29-08-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-   قال والد الشهيد محمد جابر "أبو شجاع" ان قوات الاحتلال حاولت في السابق اغتيال أبو شجاع مرات عدة.

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وأضاف أن استشهاد ابنه لن يوقف مقاومة الاحتلال مشيرا إلى ان ابنه قضى من حياته 5 سنوات في معتقلات الاحتلال وفور خروجه أسس كتيبة طولكرم.

 
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