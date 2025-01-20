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والد أسيرة فلسطينية يرتقب الإفراج عنها: انتظار دون معلومات حول الموعد

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 20-01-2025 01:13 ص

الوكيل الإخباري-   قال والد الأسيرة الفلسطينية جنين محمد عمرو للجزيرة "ننتظر منذ الساعة 3 عصرا ولم نتلق أي معلومة عن توقيت الإفراج عن الأسرى".

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وأضاف "لا توجد أي جهة رسمية تعطينا معلومات عن الترتيبات وتوقيت الإفراج".


وبين "كان هناك رد فعل عنيف من الشرطة الإسرائيلية ضد أي مظاهر فرح".

 
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