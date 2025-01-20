والد أسيرة فلسطينية يرتقب الإفراج عنها: انتظار دون معلومات حول الموعد

وأضاف "لا توجد أي جهة رسمية تعطينا معلومات عن الترتيبات وتوقيت الإفراج".
وبين "كان هناك رد فعل عنيف من الشرطة الإسرائيلية ضد أي مظاهر فرح".
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