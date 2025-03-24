الإثنين 2025-03-24 03:33 ص
 

واللا: بن غفير يتهم رئيس الشاباك بالتخطيط لانقلاب

بن غفير
بن غفير
 
الإثنين، 24-03-2025 02:06 ص
الوكيل الإخباري-   قال موقع واللا إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن رئيس الشاباك يتجسس على المستوى السياسي ويجمع معلومات بغرض محاولة الانقلاب.اضافة اعلان


وكانت القناة الـ12 قالت إن جهاز الشاباك فتح تحقيقا ضد جهاز الشرطة ومقربين من بن غفير. ورد مكتب الوزير بأن التحقيق ذو خلفية سياسية ويهدف لتنفيذ انقلاب ضد إرادة الشعب.
 
 
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