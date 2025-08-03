وزارة الصحة بغزة: استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة سوء التغذية خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن العدد الإجمالي لوفيات سوء التغذية وصل إلى 175 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.
يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران؛ نتيجة لاستمرار الحصار.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد.
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