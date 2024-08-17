وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال اليومين الماضيين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفا و74 شهيدا والجرحى إلى 92 ألفا و537.



وقالت الوزارة اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 48 الساعة الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و 136 جريحا.