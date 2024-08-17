وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال اليومين الماضيين

وقالت الوزارة اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 48 الساعة الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و 136 جريحا.
وأضافت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 316 على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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