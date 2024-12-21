وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان

وأضاف "قوات الاحتلال تطلب من الطواقم إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا".
وبين "الاحتلال قصف المستشفى أثناء زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية".
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