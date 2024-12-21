وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال بدأ هجوما شاملا على مستشفى كمال عدوان.

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وأضاف "قوات الاحتلال تطلب من الطواقم إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا".

وتابع "طلبُ الاحتلال إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا يهدد حياة 80 مريضا".