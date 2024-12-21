 
الأحد 2024-12-22 01:08 ص
 

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان
السبت، 21-12-2024 11:03 م

الوكيل الإخباري-  قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة ان الاحتلال بدأ هجوما شاملا على مستشفى كمال عدوان.

اضافة اعلان


وأضاف "قوات الاحتلال تطلب من الطواقم إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا".

 

وتابع "طلبُ الاحتلال إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا يهدد حياة 80 مريضا".


وبين "الاحتلال قصف المستشفى أثناء زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية".

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي السعودية.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم 20 مركبة

دمشق

عربي ودولي وزارة الإعلام السورية تؤكد على أهمية الحذر عند نقل أو تداول أي معلومات

ارشيفية

فلسطين الصحة بغزة: فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان

رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع

أخبار محلية الإدارة الجديدة في سوريا تعين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع

صنعاء

عربي ودولي غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

مستشفى كمال عدوان

فلسطين وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان

تعبيرية

أخبار محلية بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان

جوليانا الصادق

أخبار محلية ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد



 




الأكثر مشاهدة