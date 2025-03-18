 
الثلاثاء 2025-03-18 11:48 م
 

وزارة الصحة بغزة تدعو المجتمع الدولي لتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 11:19 م
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المجتمع الدولي إلى توفير مستشفيات ميدانية عاجلةاضافة اعلان


في ذات السياق نقل  مراسل الجزيرة أن مستشفيات قطاع غزة إما مدمرة أو بلا إمكانات

وأضاف أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء في غزة بسبب شح الوقود

وقال إن كثيرا من المفقودين في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو وترامب

فلسطين مسؤول إسرائيلي: واشنطن تدعمنا بشكل كامل

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

غزة

فلسطين وزارة الصحة بغزة تدعو المجتمع الدولي لتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة

دخان يتصاعد فوق مخيم جنين في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق منازل في مخيم جنين

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 60 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

فلسطين غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

وزارة الخارجية

أخبار محلية وفاة طفلين و 6 اصابات بحادث مروع لعائلة اردنية في السعودية

غزة

فلسطين تسريبات حول مساعي العودة للمفاوضات



 
 




الأكثر مشاهدة