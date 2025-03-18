وزارة الصحة بغزة تدعو المجتمع الدولي لتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة

في ذات السياق نقل مراسل الجزيرة أن مستشفيات قطاع غزة إما مدمرة أو بلا إمكانات
وأضاف أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء في غزة بسبب شح الوقود
وقال إن كثيرا من المفقودين في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض
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