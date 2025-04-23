وزارة الصحة في غزة تستنكر استهداف الاحتلال لمستشفى الدرة

الوكيل الإخباري- استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة.

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وأشارت الوزارة في تصريح، اليوم الأربعاء، الى ان القصف ألحق أضرارا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل المستشفى، موضحة ان الاحتلال لم يكتف بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة بل يُمعن في حرمانهم الحياة.