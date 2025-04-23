وزارة الصحة في غزة تستنكر استهداف الاحتلال لمستشفى الدرة

وأشارت الوزارة في تصريح، اليوم الأربعاء، الى ان القصف ألحق أضرارا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل المستشفى، موضحة ان الاحتلال لم يكتف بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة بل يُمعن في حرمانهم الحياة.
وطالبت الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال بحقها.
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