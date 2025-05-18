وزراء إسرائيليون: قرار إدخال المساعدات لغزة جاء نتيجة ضغوط أميركية

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزراء حضروا مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يعتقدون أن القرار جاء نتيجة ضغوط أميركية.
كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طلبا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإجراء تصويت على قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تم رفضه.
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