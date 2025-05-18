وزراء إسرائيليون: قرار إدخال المساعدات لغزة جاء نتيجة ضغوط أميركية

11:08 م

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قرار استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري تم دون تصويت رغم معارضة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزراء آخرين. اضافة اعلان





بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزراء حضروا مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يعتقدون أن القرار جاء نتيجة ضغوط أميركية.



كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طلبا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإجراء تصويت على قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تم رفضه.