الأحد 2025-07-06 10:59 م
 

وزراء إسرائيليون: نتنياهو معني بصفقة

نتنياهو
نتنياهو
 
الأحد، 06-07-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن وزراء في المجلس المصغر، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبدو معنيا بإنجاز صفقة.اضافة اعلان


وأضافت أن نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيناقشان شروط إنهاء الحرب في غزة، وإطارا متفقا عليه لليوم التالي بعد انتهاء الحرب.
 
 
gnews

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