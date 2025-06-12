الجمعة 2025-06-13 12:16 ص
 

وزراء خارجية 6 دول أوروبية يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

تصاعد الدخان من غزة
تصاعد الدخان من غزة
 
الخميس، 12-06-2025 11:58 م
الوكيل الإخباري-   دعا بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


وصدر البيان، مساء الخميس، عقب اجتماع عقد في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة الأمن في منطقة أوروبا والأطلسي، والحرب الروسية الأوكرانية، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ووزير الخارجية الأوكراني.

وقال الوزراء الأوروبيون في بيانهم: "سنعزز شراكاتنا في المناطق التي تؤثر على أمننا لمواجهة عدم الاستقرار وتعزيز السلام والازدهار، لا سيما في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا وغرب البلقان ومنطقة البحر الأسود ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، دعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واستئناف عاجل لدخول المساعدات إلى القطاع، والإفراج عن جميع المحتجزين.
 
gnews

أحدث الأخبار

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين وزراء خارجية 6 دول أوروبية يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أبناء وبنات المخيمات بالمناسبات الوطنية

أخبار محلية العيسوي يرعى احتفال أبناء وبنات المخيمات بالمناسبات الوطنية

ارشيفية

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعبيرية

أخبار محلية بنوك أردنية تحذر من أسلوب احتيال جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات

الأمن العام

أخبار محلية العثور على جثة فتاة في عمان

ارشيفية

عربي ودولي ترامب يعبر عن استيائه من ارتفاع أسعار النفط مؤخرا

الذهب

اقتصاد محلي الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

غزة

فلسطين عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة