وزراء خارجية 6 دول أوروبية يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

11:58 م

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الوكيل الإخباري- دعا بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





وصدر البيان، مساء الخميس، عقب اجتماع عقد في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة الأمن في منطقة أوروبا والأطلسي، والحرب الروسية الأوكرانية، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ووزير الخارجية الأوكراني.



وقال الوزراء الأوروبيون في بيانهم: "سنعزز شراكاتنا في المناطق التي تؤثر على أمننا لمواجهة عدم الاستقرار وتعزيز السلام والازدهار، لا سيما في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا وغرب البلقان ومنطقة البحر الأسود ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وفي هذا السياق، دعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واستئناف عاجل لدخول المساعدات إلى القطاع، والإفراج عن جميع المحتجزين.