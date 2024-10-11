وزراء صحة مجموعة السبع يؤكدون ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة

الوكيل الإخباري- أكد وزراء صحة دول مجموعة السبع، على "ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين في قطاع غزّة"، معربين عن قلق بالغ إزاء الوضع في لبنان.

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