 
الجمعة 2024-10-11 08:23 م
 

وزراء صحة مجموعة السبع يؤكدون ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة

غزة
غزّة
الجمعة، 11-10-2024 05:55 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزراء صحة دول مجموعة السبع، على "ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين في قطاع غزّة"، معربين عن قلق بالغ إزاء الوضع في لبنان.

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وفي الوثيقة المشتركة النهائية التي أصدروها لدى اختتام اجتماع الصحة لمجموعة السبع في أنكونا (مقاطعة ماركي ـ وسط إيطاليا) اليوم الجمعة، قال الوزراء: "إننا نأسف لجميع الخسائر في أرواح المدنيين ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الصراع على المدنيين في قطاع غزّة والمنطقة بأسرها، والذين يحتاجون إلى تدخلات إنسانية فعالة، إلى جانب المساعدة وإمكانية الحصول على الغذاء، مستلزمات النظافة الأساسية والصحة وصون كرامتهم أيضاً" ، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

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