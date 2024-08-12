وزيرة بلجيكية: الدعوات الإسرائيلية لحرمان غزة من المساعدات جريمة حرب

وسبق أن طالبت غينيز بمعاقبة إسرائيل بسبب انتهاكها القانون الإنساني والدولي، قائلة إن "الأدلة تشير إلى ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة".
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