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وزيرة بلجيكية: الدعوات الإسرائيلية لحرمان غزة من المساعدات جريمة حرب

كارولين غينيز
كارولين غينيز




 

الإثنين، 12-08-2024 01:15 م

الوكيل الإخباري-  قالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز إن "دعوة وزراء في الحكومة الإسرائيلية لحرمان المدنيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية جريمة حرب".


وسبق أن طالبت غينيز بمعاقبة إسرائيل بسبب انتهاكها القانون الإنساني والدولي، قائلة إن "الأدلة تشير إلى ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة".

gnews

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