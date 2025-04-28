وزير إسرائيلي: بعد 12 شهرا ستنتهي الحرب

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول. المقبل.
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