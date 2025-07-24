الخميس 2025-07-24 06:25 م
 

وزير إسرائيلي: نتجه إلى محو غزة وستكون كلها يهودية

حدود إسرائيل مع قطاع غزة .. أرشيف
حدود إسرائيل مع قطاع غزة .. أرشيف
 
الخميس، 24-07-2025 05:25 م
الوكيل الإخباري-   أثار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، جدلاً بعد تصريحات وصف فيها قطاع غزة بأنه "شر يجب القضاء عليه"، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية "تدفع باتجاه محو غزة"، وأنه "في نهاية المطاف ستكون غزة كلها يهودية"، على حد تعبيره.اضافة اعلان


وقال إلياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "الحمد لله، نحن نقضي على هذا الشر".

ويُعرف إلياهو بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو الرئيس السابق لجمعية "حاخامات المجتمع في إسرائيل"، ويشغل حالياً منصب وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية.

وفي تعليق على هذه التصريحات، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بشدة ما قاله الوزير إلياهو، واصفاً كلامه بأنه "هجوم أخلاقي وكارثة تفسيرية".

وقال لابيد: "لن تقنع إسرائيل العالم بعدالة حربنا ما دامت تقودنا حكومة أقلية متطرفة بوزراء يقدّسون الدم والموت".

وتابع لابيد: "لا يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي، ولا يموتون ولا يصابون لإبادة المدنيين، بل يقاتلون لاستعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل".

سكاي نيوز
 
 
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