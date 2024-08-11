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وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع جنين كغزة

كاتس ونتنياهو
كاتس ونتنياهو




 

الأحد، 11-08-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-  نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية يسرائيل كاتس قوله في اجتماع مع قادة المستوطنات إنه "يجب التعامل مع مخيم جنين كغزة".


واندلعت صباح اليوم الأحد اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية، استهدف خلالها مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعبوات الناسفة والرصاص.

gnews

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