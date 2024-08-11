وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع جنين كغزة

واندلعت صباح اليوم الأحد اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية، استهدف خلالها مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعبوات الناسفة والرصاص.
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