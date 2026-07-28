وزير الحرب الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية

وقال كاتس، الثلاثاء، إنه أوعز للجيش "بالاستعداد لاحتلال مخيم في الضفة الغربية كما فعلنا في طولكرم ونور شمس وجنين".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "دمر 70% من قطاع غزة، ونقل نموذج عملياته إلى جنوب لبنان".
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