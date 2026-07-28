وزير الحرب الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، موجها القوات بالاستعداد لاحتلال أحد مخيمات الضفة الغربية، على غرار ما قال إنه جرى في طولكرم ونور شمس وجنين.

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وقال كاتس، الثلاثاء، إنه أوعز للجيش "بالاستعداد لاحتلال مخيم في الضفة الغربية كما فعلنا في طولكرم ونور شمس وجنين".