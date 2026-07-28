الثلاثاء 2026-07-28 03:41 م

وزير الحرب الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
 
الثلاثاء، 28-07-2026 01:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، موجها القوات بالاستعداد لاحتلال أحد مخيمات الضفة الغربية، على غرار ما قال إنه جرى في طولكرم ونور شمس وجنين.

اضافة اعلان


وقال كاتس، الثلاثاء، إنه أوعز للجيش "بالاستعداد لاحتلال مخيم في الضفة الغربية كما فعلنا في طولكرم ونور شمس وجنين".


وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "دمر 70% من قطاع غزة، ونقل نموذج عملياته إلى جنوب لبنان".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

أخبار محلية انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

يسش

فيديو منوع دلافين وردية شوهدت على جسر غالاتا في إسطنبول

430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

أخبار محلية 430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

صسي

فيديو منوع شركة صينية طورت شاشة فائقة الخفة والشفافية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي



 
 






الأكثر مشاهدة

 