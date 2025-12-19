وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس

وأعرب روبيو عن ثقته بأن دولا سترسل قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال روبيو للصحافيين في واشنطن "لدي ثقة كبيرة بأن لدينا عددا من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف في هذا الأمر، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار".
