الجمعة 2025-12-19 10:44 م

وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس

غزة
الجمعة، 19-12-2025 08:13 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إنه لا يمكن تحقيق السلام في غزة من دون نزع سلاح حماس.اضافة اعلان


وأعرب روبيو عن ثقته بأن دولا سترسل قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال روبيو للصحافيين في واشنطن "لدي ثقة كبيرة بأن لدينا عددا من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف في هذا الأمر، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار".
 
 


