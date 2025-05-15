وزير الخارجية الأميركي: واشنطن منفتحة على خطة بديلة لإدخال المساعدات إلى غزة

09:30 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إنه منفتح على أي أفكار جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة بعدما وُجّهت انتقادات حادة لخطة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، معربا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في القطاع. اضافة اعلان





وقال روبيو للصحفيين في تركيا: "نحن منفتحون على بديل إذا كان لدى أحد طرح أفضل. نحن ندعم كل المساعدات التي يمكننا توفيرها على ألا تسرقها حماس من الناس".