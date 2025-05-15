وزير الخارجية الأميركي: واشنطن منفتحة على خطة بديلة لإدخال المساعدات إلى غزة

وقال روبيو للصحفيين في تركيا: "نحن منفتحون على بديل إذا كان لدى أحد طرح أفضل. نحن ندعم كل المساعدات التي يمكننا توفيرها على ألا تسرقها حماس من الناس".
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