وزير الخارجية الإسباني يدعو لإنهاء المجاعة في غزة

11:56 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739947 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأنه سيطالب في مقر الأمم المتحدة اليوم بإنهاء العنف والمجاعة في قطاع غزة. اضافة اعلان





كما أكد ألباريس ضرورة المضي قدمًا في حل الدولتين لتحقيق العدالة والسلام واحترام أبسط حقوق الإنسان.