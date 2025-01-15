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وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا رغبة حقيقية بإبرام اتفاق حول المحتجزين في غزة

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر
الأربعاء، 15-01-2025 02:01 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية لديها رغبة حقيقية بالتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، متوقعا أن تؤيد الأغلبية داخل الحكومة ذلك.اضافة اعلان


وقال ساعر في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما: "يوجد رغبة حقيقية من جانبنا بالتوصل إلى اتفاق... إذا توصلنا إلى هذا الاتفاق بشأن المحتجزين، فستكون لدينا أغلبية في الحكومة ستدعم الاتفاق".
 
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