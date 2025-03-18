وزير الخارجية الإسرائيلي: مستمرون بالهجوم على غزة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إن الهجوم على غزة، "ليس هجوما ليوم واحد وسنواصل العملية العسكرية في الأيام المقبلة".

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وأضاف الوزير، "الأميركيون كانوا على علم بالهجوم على غزة قبل وقوعه ودعموه".