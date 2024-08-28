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وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإخلاء مؤقت لسكان الضفة

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
الأربعاء، 28-08-2024 08:51 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة وتنفيذ إخلاء مؤقت للسكان، معتبرا أن "هذه حرب على كل شيء".

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وأضاف أن  إيران تعمل على بناء جبهة إرهاب في الضفة الغربية ضد إسرائيل وفق نموذج غزة ولبنان.

 

وكان قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة تستهدف المقاومة في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

 
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