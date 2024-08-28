وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإخلاء مؤقت لسكان الضفة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة وتنفيذ إخلاء مؤقت للسكان، معتبرا أن "هذه حرب على كل شيء".

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وأضاف أن إيران تعمل على بناء جبهة إرهاب في الضفة الغربية ضد إسرائيل وفق نموذج غزة ولبنان.