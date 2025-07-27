الأحد 2025-07-27 09:53 ص
 

وزير الخارجية الامريكي: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن القطاع

غزة
غزة
 
الأحد، 27-07-2025 07:54 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة فوكس نيوز عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قوله إنه تم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة.اضافة اعلان


وأضاف روبيو: "نأمل التوصل إلى وقف إطلاق نار يُفرج فيه عن نصف الاسرى، ثم الإفراج عن الباقين في نهاية الـ60 يومًا".

وأكد أن "الحل لما يحدث في غزة بسيط للغاية: أطلقوا سراح الأسرى وألقوا أسلحتكم، وستنتهي الحرب".
 
 
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