وزير الخارجية الامريكي: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن القطاع

وأضاف روبيو: "نأمل التوصل إلى وقف إطلاق نار يُفرج فيه عن نصف الاسرى، ثم الإفراج عن الباقين في نهاية الـ60 يومًا".
وأكد أن "الحل لما يحدث في غزة بسيط للغاية: أطلقوا سراح الأسرى وألقوا أسلحتكم، وستنتهي الحرب".
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